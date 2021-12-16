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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 17.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta yarın oynanacak GZT Giresunspor-Altay maçı ile başlayacak. Pazar günü oynanacak derbide ise Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.


Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında GZT Giresunspor, Altay'ı konuk edecek. Bu hafta derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de mücadele edecek. Lider Trabzonspor da Hatayspor'u ağırlayacak. Galatasaray ise sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.


Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:



17 Aralık Cuma


20.00 GZT Giresunspor - Altay



18 Aralık Cumartesi


13.30 Kasımpaşa - D. G. Sivasspor


16.00 Trabzonspor - A. Hatayspor


16.00 İ. H. Konyaspor - F. T. Antalyaspor


19.00 A. Alanyaspor - Adana Demirspor


19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir



19 Aralık Pazar


13.30 Çaykur Rizespor - Ö. K. Yeni Malatyaspor


16.00 Göztepe - V. Fatih Karagümrük


16.00 Y. Kayserispor - Gaziantep FK


19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

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