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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 17.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadeleyle başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçları yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Ümraniyespor, Hatayspor'u ağırlayacak. Günün bir diğer müsabakasında ise Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta; Adana Demirspor - İstanbulspor ve Trabzonspor - Giresunspor maçlarıyla sona erecek.


Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:


Yarın


17.00 Ümraniyespor - Hatayspor


20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe



4 Ocak Çarşamba


17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük


17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor


20.00 Konyaspor - Sivasspor


20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü



5 Ocak Perşembe


17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir


20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor


20.00 Trabzonspor - Giresunspor

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