Spor Toto Süper Lig’de 17.
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadeleyle başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçları yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Ümraniyespor, Hatayspor'u ağırlayacak. Günün bir diğer müsabakasında ise Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta; Adana Demirspor - İstanbulspor ve Trabzonspor - Giresunspor maçlarıyla sona erecek.
Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
Yarın
17.00 Ümraniyespor - Hatayspor
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
4 Ocak Çarşamba
17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
20.00 Konyaspor - Sivasspor
20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü
5 Ocak Perşembe
17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor
20.00 Trabzonspor - Giresunspor