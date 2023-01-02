Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Beşiktaş'ın BAY geçeceği haftada maçların programı ve hakemler şu şekilde:

Yarın

17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

4 Ocak Çarşamba

17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

20.00 Arabam.com Konyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

5 Ocak Perşembe

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık