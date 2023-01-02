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Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.


Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.


Beşiktaş'ın BAY geçeceği haftada maçların programı ve hakemler şu şekilde:


Yarın


17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek


20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam



4 Ocak Çarşamba


17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol


17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa


20.00 Arabam.com Konyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk


20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük



5 Ocak Perşembe


17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen


20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan


20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık

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