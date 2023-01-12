Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadele ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı, yarın, 14 Ocak Cumartesi ve 15 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın oynanacak Kayserispor - DG Sivasspor ve Galatasaray - Hatayspor maçlarıyla başlayacak. Alanyaspor, haftayı maç yapmadan tamamlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

17.00 Kayserispor - DG Sivasspor

20.00 Galatasaray - A. Hatayspor

14 Ocak Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Giresunspor

16.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü

16.00 Konyaspor - Beşiktaş

19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir

15 Ocak Pazar

13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor

16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe