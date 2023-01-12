İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 19.

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadele ile başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı, yarın, 14 Ocak Cumartesi ve 15 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın oynanacak Kayserispor - DG Sivasspor ve Galatasaray - Hatayspor maçlarıyla başlayacak. Alanyaspor, haftayı maç yapmadan tamamlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın


17.00 Kayserispor - DG Sivasspor


20.00 Galatasaray - A. Hatayspor



14 Ocak Cumartesi


13.30 Antalyaspor - Giresunspor


16.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü


16.00 Konyaspor - Beşiktaş


19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir



15 Ocak Pazar


13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor


16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük


19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.