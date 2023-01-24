Spor Toto Süper Lig'de 20. haftada akılda kalanlar

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler, 9 karşılaşmada toplamda 26 gol izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. Hatayspor'un BAY geçtiği haftada oynanan 9 karşılaşmada toplam 26 gol atıldı. İki ev sahibi takımın kazandığı haftada, 5 deplasman takımı üç puana uzandı ve 2 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Galatasaray liderliğini sürdürdü

Lider Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 49. dakikasında Mauro İcardi ve Sherel Floranus'nin kendi kalesine attığı gollerle maçı 2-1 kazandı ve bu sonuçla ligde üst üste 9 galibiyetini aldı. Puanını 45'e çıkaran Okan Buruk'un öğrencileri, en yakın takipçi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı korudu. Antalya ekibinin tek golünü ise Luis Adriano'dan geldi. Bu skorla 10. mağlubiyetini alan Antalya ekibi ise 18 puanla 15 sırada kaldı.

Beşiktaş ligde 4 maçtır kazanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 2. dakikada Nathan Redmond, 42. dakikada ise Salih Uçan'ın ayağından bulduğu gollerle 2-0'lık skoru yakaladı ve ilk yarıda bulduğu gollerle maçı kazanmasını bildi. Maçın 90. dakikasında Valentin Rosier kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Kara Kartal, bu sonuçla, 4 haftalık galibiyet serisi yakalamış oldu. Bir maçı eksik olan Beşiktaş, oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet ile topladığı 35 puanla 4. sırada yer aldı. Kayserispor ise 9. mağlubiyetini alarak sahip olduğu 26 puanla 8. sırada kaldı.

Trabzonspor evinde seriye devam etti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde İstanbulspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi 4-0'lık skorla evinde rahat bir galibiyet elde etti. Trabzonspor'un gollerini maçın 33. dakikasında Yusuf Yazıcı, 48. dakikasında Marc Bartra, 51. dakikasında Anastasios Bakasetas ve 64. dakikasında ise Trezeguet'ten geldi. Trabzonspor bu galibiyetle ligde 10. galibiyetini alarak 35 puanla 5. sırada yer aldı. İstanbulspor ise ligde bu sezon 12. mağlubiyetini alırken 18. Sırada 15 puanda kaldı.

Fenerbahçe 89'da güldü

Lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor'un karşısına çıktı. Sarı-lacivertliler mücadelenin 73. dakikasında Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Umut Nayir'in 78. dakikada kaydettiği gol ile 1-1'i yakalayan Ümraniyespor, 89. dakikada Tomislav Glumac'ın kendi kalesine attığı gole engel olamadı ve Fenerbahçe kıran kırana geçen mücadeleden 2-1'lik skorla dönen taraf oldu. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alarak 41 puanla 2. sırada yer aldı. Ümraniyespor ise bu sezon 11. mağlubiyetini alarak 14 puan ile ligin son sırasında kaldı.

39 sarı, 6 kırmızı kart çıktı

Spor Toto Süper Lig'de hakemler 20. haftada oynanan 9 müsabakada toplamda 39 kez sarı kart gösterirken, 6 kez de kırmızı kartla toplamda 45 kez kartına başvurdu. 8 sarı kart, 2 kırmızı kartla en çok kart gösterilen mücadele Adana Demirspor - Giresunspor olurken; hakemlerin kartlarına en az başvurduğu mücadele ise 1 sarı kart ile Trabzonspor - İstanbulspor mücadelesi oldu. Haftanın kart görmeyen tek takımı ise Sivasspor oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta toplu sonuçları ise şöyle:

Adana Demirspor: 1 - Giresunspor: 1

Kasımpaşa: 1 - Başakşehir: 3

Galatasaray: 2 - Antalyaspor: 1

Gaziantep FK: 1 - Sivasspor: 2

Alanyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2

Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 2

Trabzonspor: 4 - İstanbulspor: 0

Konyaspor: 0 - Ankaragücü: 1

Ümraniyespor: 1 - Fenerbahçe: 2