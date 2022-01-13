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Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 21.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta Beşiktaş-Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılamaları ile başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yarın, 15 Ocak ve 16 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde Beşiktaş - Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor - Göztepe karşılaşacak. Lider Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de Antalyaspor'a konuk olacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile oynayacak.


Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı, Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK


20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Göztepe



15 Ocak Cumartesi


13.30 Adana Demirspor - Y. Kayserispor


16.00 V. Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor


16.00 D. G. Sivasspor - Trabzonspor


19.00 F. T. Antalyaspor - Fenerbahçe



16 Ocak Pazar


13.30 Altay - A. Alanyaspor


16.00 GZT Giresunspor - Kasımpaşa


19.00 A. Hatayspor - Galatasaray

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