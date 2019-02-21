İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası yarın oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 23, 23 ve 25 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Göztepe - Trabzonspor ve Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Bu hafta derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Lider Başakşehir, Bursaspor'u konuk ederken, Galatasaray da Akhisarspor'u ağırlayacak.


Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:



Yarın


20.30 Göztepe - Trabzonspor


20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor



23 Şubat Cumartesi


13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor


16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa


19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor



24 Şubat Pazar


13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor


16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor


19.00 Galatasaray - Akhisarspor



25 Şubat Pazartesi


21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.