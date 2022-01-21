İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında yarın Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.


Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında heyecan yarın ve 23 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fenerbahçe de deplasmanda Sivasspor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Galatasaray lider Trabzonspor'u konuk edecek.


Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:



Yarın


13.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş


16.00 Sivasspor - Fenerbahçe


16.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük


19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe



23 Ocak Pazar


13.30 Kasımpaşa - Kayserispor


13.30 Hatayspor - Çaykur Rizespor


16.00 Altay - Konyaspor


16.00 GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor


16.00 Antalyaspor - Gaziantep FK


19.00 Galatasaray - Trabzonspor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.