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Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta programı

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası Antalyaspor-MKE Ankaragücü arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a konuk olacakken, takipçisi Galatasaray ise BB Erzurumspor deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u, Kayserispor da Beşiktaş'ı ağırlayacak.


Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın


20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü



2 Mart Cumartesi


16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor


16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş


19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor



3 Mart Pazar


13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe


16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir


19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray



4 Mart Pazartesi


20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor


20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor

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