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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile açılacak.


Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 9, 10 ve 11 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Haftanın önemli müsabakasında ise lider Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacakken, haftanın kapanışında ise Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşacak.


Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın


20.30 DG Sivasspor - E. Yeni Malatyaspor



9 Mart Cumartesi


16.00 Trabzonspor - Akhisarspor


19.00 MKE Ankaragücü - Bursaspor


19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe



10 Mart Pazar


13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor


16.00 Göztepe - Kasımpaşa


16.00 Çaykur Rizespor - İM Kayserispor


19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor



11 Mart Pazartesi


20.00 Galatasaray - Antalyaspor

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