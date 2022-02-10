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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 25.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın oynanacak Altay-Çaykur Rizespor karşılaşması ile başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Altay, Rizespor'u konuk edecek. Bu hafta Galatasaray sahasında Kayserispor ile, Fenerbahçe de deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Lider Trabzonspor ise evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş da haftanın son günü Adana Demirspor'a konuk olacak.


Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 Altay - Çaykur Rizespor



12 Şubat Cumartesi


16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK


16.00 GZT Giresunspor - Fenerbahçe


19.00 Galatasaray - Y. Kayserispor



13 Şubat Pazar


13.30 D.G. Sivasspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor


16.00 F.T. Antalyaspor - V. Karagümrük


19.00 Kasımpaşa - A. Alanyaspor


19.00 Trabzonspor - İ. H. Konyaspor



14 Şubat Pazartesi


20.00 A. Hatayspor - Göztepe


20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

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