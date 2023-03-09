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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 25.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın oynanacak Giresunspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 11 Mart Cumartesi, 12 Mart Pazar ve 13 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Giresunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile oynayacakken, Beşiktaş da Başakşehir'in misafiri olacak. Hafta İstanbulspor - Sivasspor müsabakasıyla tamamlanacak. Bu hafta Fenerbahçe, Konyaspor ve Ümraniyespor maç yapmayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta programı şöyle:


Yarın


20.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük



11 Mart Cumartesi


16.00 FTA Antalyaspor - Kayserispor


19.00 Galatasaray - Kasımpaşa



12 Mart Pazar


13.30 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor


16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor


19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş



13 Mart Pazartesi


20.00 İstanbulspor - DG Sivasspor

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