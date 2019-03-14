Spor Toto Süper Lig’de 26.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maçla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 16 ve 17 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak. Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecekken, lider Başakşehir ise Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Galatasaray, Bursaspor deplasmanına gidecek.
Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor
16 Mart Cumartesi
13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor
16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa
19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - Göztepe
17 Mart Pazar
13.30 E. Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir
19.00 Bursaspor - Galatasaray