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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 26.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maçla başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 16 ve 17 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak. Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecekken, lider Başakşehir ise Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Galatasaray, Bursaspor deplasmanına gidecek.


Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



Yarın


20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor



16 Mart Cumartesi


13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor


16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor


16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa


19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor


19.00 Beşiktaş - Göztepe



17 Mart Pazar


13.30 E. Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü


16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir


19.00 Bursaspor - Galatasaray

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