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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 26.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 19 Şubat Cumartesi, 20 Şubat Pazar ve 21 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Konyaspor - Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir mücadeleleriyle başlayacak. Bu hafta Beşiktaş, Altay'ı; Fenerbahçe de Hatayspor'u konuk edecek. Lider Trabzonspor da deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 26. hafta Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayla sona erecek.


Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 Konyaspor - Kasımpaşa


20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir



19 Şubat Cumartesi


13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor


16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor


19.00 Beşiktaş - Altay



20 Şubat Pazar


13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor


16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor


16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor


19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor



21 Şubat Pazartesi


20.00 Göztepe - Galatasaray

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