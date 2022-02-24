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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 27.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 26 Şubat Cumartesi, 27 Şubat Pazar ve 28 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Adana Demirspor - Antalyaspor ve Trabzonspor -Kayserispor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile, Galatasaray da evinde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk edecek.


Süper Lig'de 27. hafta programı şöyle:



Yarın


20.00 Adana Demirspor - F.T. Antalyaspor


20.00 Trabzonspor- Y. Kayserispor



26 Şubat Cumartesi


16.00 Medipol Başakşehir - V. Fatih Karagümrük


19.00 D.G. Sivasspor - Beşiktaş



27 Şubat Pazar


13.30 GZT Giresunspor - Göztepe


13.30 Altay - Gaziantep FK


16.00 A. Hatayspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor


16.00 A. Alanyaspor - İ.H. Konyaspor


19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor



28 Şubat Pazartesi


20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

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