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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası yarın oynanacak Hatayspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan yarın, 13 Mart Pazar ve 14 Mart Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Lider Trabzonspor, bu hafta Göztepe'yi konuk edecek. Haftanın önemli müsabakasında derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de Alanyaspor ile deplasmanda oynayacak.


Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



Yarın


13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük


16.00 Altay - Yeni Malatyaspor


16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor


19.00 Trabzonspor - Göztepe



13 Mart Pazar


13.30 Kayserispor - Konyaspor


16.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor


16.00 Adana Demirspor - Sivasspor


19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe



14 Mart Pazartesi


20.00 GZT Giresunspor - Gaziantep FK


20.00 Galatasaray - Beşiktaş

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