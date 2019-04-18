Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta yarın oynanacak Kasımpaşa-Bursaspor maçıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın, 20, 21 ve 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, Bursaspor'u ağırlayacak. Lider Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk edecekken, takipçisi Galatasaray da Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor ile mücadele edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak. Haftanın kapanışında ise Sivasspor ile Beşiktaş karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

19 Nisan Cuma

20.30 Kasımpaşa - Bursaspor

20 Nisan Cumartesi

16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor

16.00 Akhisarspor - Antalyaspor

19.00 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor

21 Nisan Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor

16.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe

22 Nisan Pazartesi

20.00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş