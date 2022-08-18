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Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 3.

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Galatasaray yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.


Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında heyecan yarın, 20 Ağustos Cumartesi, 21 Ağustos Pazar ve 22 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Galatasaray'ı konuk edecek. Bu hafta Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş da evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın programı şöyle:



Yarın


21.00 H. Ümraniyespor - Galatasaray



20 Ağustos Cumartesi


19.15 B. Giresunspor - Kasımpaşa


19.15 A. Hatayspor - Gaziantep FK


21.45 F. T. Antalyaspor - Trabzonspor



21 Ağustos Pazar


19.15 Medipol Başakşehir - Y. Kayserispor


21.45 Beşiktaş - V. Fatih Karagümrük



22 Ağustos Pazartesi


19.15 D. G. Sivasspor - Corendon Alanyaspor


19.15 İstanbulspor - A. Konyaspor


21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

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