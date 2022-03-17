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Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor ve Fatih Karagümrük ile de Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bu hafta Beşiktaş evinde Hatayspor ile oynayacak. Galatasaray ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında da Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek.


Süper Lig'de 30. hafta programı şöyle:



Yarın


20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor


20.00 V. Fatih Karagümrük - Yuketel Kayserispor



19 Mart Cumartesi


13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa


16.00 Göztepe - A. Alanyaspor


16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir


19.00 Beşiktaş - A. Hatayspor



20 Mart Pazar


13.30 F. T. Antalyaspor - GZT Giresunspor


13.30 D. G. Sivasspor - Altay


16.00 Gaziantep FK - Galatasaray


19.00 Fenerbahçe - İ.H. Konyaspor

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