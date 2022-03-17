Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor ve Fatih Karagümrük ile de Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bu hafta Beşiktaş evinde Hatayspor ile oynayacak. Galatasaray ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında da Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 30. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

20.00 V. Fatih Karagümrük - Yuketel Kayserispor

19 Mart Cumartesi

13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

16.00 Göztepe - A. Alanyaspor

16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir

19.00 Beşiktaş - A. Hatayspor

20 Mart Pazar

13.30 F. T. Antalyaspor - GZT Giresunspor

13.30 D. G. Sivasspor - Altay

16.00 Gaziantep FK - Galatasaray

19.00 Fenerbahçe - İ.H. Konyaspor