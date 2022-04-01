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Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 31.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.


Futbolda milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek. Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta yarın oynanacak Giresunspor - Sivasspor mücadelesiyle start alacak. Haftanın önemli mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu hafta Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek.


Süper Lig'de 31. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



Yarın


13.30 GZT Giresunspor - D.G. Sivasspor: Arda Kardeşler


16.00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan


16.00 Altay - F.T. Antalyaspor: Yasin Kol


20.30 Galatasaray - V. Fatih Karagümrük: Ali Şansalan



3 Nisan Pazar


13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu


16.00 İ.H. Konyaspor - Göztepe: Erkan Özdamar


16.00 A. Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler


20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük



4 Nisan Pazartesi


20.30 Medipol Başakşehir - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka


20.30 A. Hatayspor - Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz

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