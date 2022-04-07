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Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 32.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta yarın oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ile başlayacak. 32. hafta Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi heyecanına sahne olacak.


Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 9 Nisan Cumartesi, 10 Nisan Pazar ve 11 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk edecek. Bu hafta derbide pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Beşiktaş da cumartesi günü evinde Alanyaspor ile oynayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde Antalyaspor ile Hatayspor karşılaşacak.


Süper Lig'de 32. hafta programı şöyle:



Yarın


20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor


9 Nisan Cumartesi


13.30 V. Fatih Karagümrük - Kasımpaşa


16.00 Göztepe - Y. Kayserispor


16.00 Çaykur Rizespor - İ. H. Konyaspor


20.30 Beşiktaş - A. Alanyaspor



10 Nisan Pazar


13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor


16.00 D. G. Sivasspor - Medipol Başakşehir


16.00 Adana Demirspor - Altay


20.30 Fenerbahçe - Galatasaray



11 Nisan Pazartesi


20.30 F. T. Antalyaspor - A. Hatayspor

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