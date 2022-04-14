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Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 33.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında heyecan yarın, 16 Nisan Cumartesi, 17 Nisan Pazar ve 18 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde Kayserispor ile Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Bu hafta Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş da deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.


Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın


20.30 Trabzonspor - V. Fatih Karagümrük


20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor



16 Nisan Cumartesi


13.30 A. Hatayspor - D.G. Sivasspor


16.00 Altay - Medipol Başakşehir


16.00 A. Alanyaspor - F. T. Antalyaspor


20.30 Fenerbahçe - Göztepe



17 Nisan Pazar


13.30 İ.H. Konyaspor - Gaziantep FK


16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor


20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş



18 Nisan Pazartesi


20.30 Galatasaray - Ö.K. Yeni Malatyaspor

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