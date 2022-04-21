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Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 34.

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta yarın oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın, 23 Nisan Cumartesi, 24 Nisan Pazar ve 25 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Lider Trabzonspor ise Adana Demirspor'a konuk olacak. Galatasaray İzmir'de Altay ile karşılaşacakken, Beşiktaş da Kasımpaşa ile evinde oynayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe



23 Nisan Cumartesi


16.00 Gaziantep FK - Göztepe


16.00 V. Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor


20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor



24 Nisan Pazar


16.00 Medipol Başakşehir - A. Hatayspor


16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - İ. H. Konyaspor


20.30 Altay - Galatasaray


20.30 F. T. Antalyaspor - Y. Kayserispor



25 Nisan Pazartesi


20.30 D. G. Sivasspor - A. Alanyaspor


20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa

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