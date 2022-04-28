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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 35.

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftada yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmalarında Fenerbahçe ile Gaziantep FK ve Giresunspor ile Adana Demirspor mücadele edecek. Trabzonspor evinde Antalyaspor ile oynayacak ve puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu hafta Galatasaray da Sivasspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.


Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



Yarın


20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka


20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler



30 Nisan Cumartesi


16.00 İ.H. Konyaspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler


16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy


20.30 A. Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen


20.30 Trabzonspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan



1 Mayıs Pazar


16.00 Y. Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar


16.00 A. Alanyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman


20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam


20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

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