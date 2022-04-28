Spor Toto Süper Lig’de 35.
Spor Toto Süper Lig'de 35. haftada yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmalarında Fenerbahçe ile Gaziantep FK ve Giresunspor ile Adana Demirspor mücadele edecek. Trabzonspor evinde Antalyaspor ile oynayacak ve puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu hafta Galatasaray da Sivasspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler
30 Nisan Cumartesi
16.00 İ.H. Konyaspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
20.30 A. Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen
20.30 Trabzonspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
1 Mayıs Pazar
16.00 Y. Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar
16.00 A. Alanyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam
20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan