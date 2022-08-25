İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 4.

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak Gaziantep FK-FT Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın, 27 Ağustos Cumartesi, 28 Ağustos Pazar ve 29 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Gaziantep FK, Antalyaspor'u konuk edecek. Haftanın önemli müsabakasında da Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maç Konya ekibinin stadındaki bakımdan dolayı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde de Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bu haftayı Medipol Başaşehir BAY olarak geçirecek.


Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının programı şöyle:



Yarın


21.00 Gaziantep FK - FT Antalyaspor



27 Ağustos Cumartesi


19.15 V. Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü


21.45 Adana Demirspor - H. Ümraniyespor


21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor



28 Ağustos Pazar


19.15 Kasımpaşa - A. Hatayspor


19.15 Y. Kayserispor - B. Giresunspor


21.45 Trabzonspor - Galatasaray



29 Ağustos Pazartesi


19.15 A. Konyaspor - Fenerbahçe


21.45 Beşiktaş - DG Sivasspor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.