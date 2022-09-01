İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 5.

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında heyecan yarın, 3 Eylül Cumartesi, 4 Eylül Pazar ve 5 Eylül Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe de evinde Kayserispor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın


21.00 H. Ümraniyespor - Trabzonspor



3 Eylül Cumartesi


19.15 DG Sivasspor - V. Fatih Karagümrük


19.15 Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor


21.45 Fenerbahçe - Y. Kayserispor


21.45 B. Giresunspor - A. Konyaspor



4 Eylül Pazar


19.15 A. Hatayspor - Adana Demirspor


21.45 FT Antalyaspor - Kasımpaşa


21.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş



5 Eylül Pazartesi


21.00 Galatasaray - Gaziantep FK

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.