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Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 8.

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 8. haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu hafta derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray da lider Adana Demirspor'a konuk olacak. Hafta Fatih Karagümrük - İstanbulspor müsabakasıyla sona erecek.


Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



Yarın


14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük


17.00 Y. Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk


17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler


20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler



2 Ekim Pazar


14.30 DG Sivasspor - A. Hatayspor: Erkan Özdamar


14.30 Corendon Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu


17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz


20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan



3 Ekim Pazartesi


20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan

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