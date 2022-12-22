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Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek

Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen ara sona erdi.

Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen ara sona erdi. Ligde 15. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın Antalyaspor - MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor - M.Başakşehir karşılaşmalarıyla başlayacak. Haftanın en önemli müsabakasında ise Trabzonspor, cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


Ligde 15. hafta pazar günü oynanacak Galatasaray - İstanbulspor maçıyla sona erecek.


Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:


Yarın


20.00 Antalyaspor - Ankaragücü


20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir



24 Aralık Cumartesi


13.30 Hatayspor - Giresunspor


16.00 Kasımpaşa - Sivasspor


19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe



25 Aralık Pazar


13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük


16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor


16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş


19.00 Galatasaray - İstanbulspor

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