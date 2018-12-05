Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışıyor

Raporda ay boyunca en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belirlendi. Zirve yarışı veren takımların beklenmedik puan kayıpları yaşadığı, zirveyi zorlayan takımların ise haftayı karlı kapattığı ligde, puan durumu da gittikçe karışık bir hal alıyor.

Medya Takip Merkezi, her ay olduğu gibi bu ay da spor camiasında öne çıkan isimlerin belirlendiği medya raporunu açıkladı. Hareketli bir ayı geride bırakan spor camiasında yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, gündemi belirleyen başlıklar ele alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 2018/2019 sezonunda, geride kalan 14 haftada dokuz teknik direktörün takımıyla olan sözleşmesi iptal edildi. İlk 14 haftada 8 teknik direktör ile yollar ayrılmışken, 9. teknik direktör de Ertuğrul Sağlam oldu. Zirve yarışı veren takımların beklenmedik puan kayıpları yaşadığı, zirveyi zorlayan takımların ise haftayı karlı kapattığı ligde, puan durumu da gittikçe karışık bir hal aldı.

3 büyükler puan kazanma yönünden kötü bir sezon geçiriyor

Spor Toto Süper Lig'de son 10 sezona bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puansal anlamda kötü bir sezon geçiriyor. Üç büyüklerin toplam puanı bu sezon 62'de kaldı. Bu rakam, üç büyüklerin son 10 sezonda yaşadığı en kötü sonuç oldu.

Bir süredir sakatlık sorunları ve cezalarla boğuşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından taraftarına moral verebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. Trabzon'a 4-0 yenildikten sonra, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, son olarak bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'a da mağlup oldu. Galatasaray, geçtiğimiz ay 116 bin 339 haberle konuşuldu.

Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de bir grup taraftar, Samandıra'da toplanarak teknik direktör Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi için yönetime çağrıda bulundu. Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'de hücum performansı da adeta dibi gördü. Ligin ikinci yarısında kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Kasım ayında 112 bin 761 haberin konusu oldu.

Şampiyonluk yarışına yeniden dahil olan Beşiktaş, mücadeleyi elden bırakmıyor. Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan derbi maçında kendi sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarlarıyla derbi zaferini doyasıya kutladı.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçlarda rakip kaleye en fazla isabetli şut çeken takımların ise Beşiktaş ile birlikte Chelsea olduğu belirlendi. Grupta ikinci sıraya yükselen Siyah-beyazlıların Kasım ayında 79 bin 212 haberde yer aldığı belirlendi.

Trabzonspor Burak Yılmaz ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz sezon Çin'den Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz, ligde 25 maçta 23 gol atarak bordo-mavili ekibe büyük katkı yapmıştı. Milli futbolcunun bu sezon Trabzon'la yol ayrımında olduğu öğrenildi.

Teknik heyet ve taraftarlara çeşitli hareketlerde bulunan 33 yaşındaki futbolcunun geleceği bordo-mavili takımda tartışılmaya başlandı. Trabzonspor yönetimi, Burak Yılmaz'ın menajeriyle anlaşarak oyuncunun sözleşmesini feshetmek istiyor. Bursaspor ile oynanan karşılaşmada oyundan alınmasına tepki göstererek yedek kulübesine ve taraftara yönelik yaptığı hareketlerden dolayı Bordo-Mavili kulüp tarafından 500 bin TL para cezası verilen Burak Yılmaz, medyada hakkında çıkan 14 bin 296 haberle Kasım ayının en çok konuşulan futbolcusu oldu.

PFDK, Serdar Aziz'e 3 maç ceza verdi

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmada hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Serdar Aziz'in 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı. Aldığı ceza nedeniyle takımdan bir süre ayrı kalacak olan Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Serdar Aziz'in yokluğunda teknik direktör Fatih Terim alternatif oyun sistemi üzerine çalışmaya başladı.

28 yaşındaki Serdar Aziz, 2.5 yıl önce Bursaspor'dan 4.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alan Serdar Aziz'e ayrıca lig ve Avrupa maçlarındaki her galibiyet için 15 bin Euro ödeniyor. Hakkında medyada çıkan 10 bin 818 haberle Serdar Aziz, MTM'nin hazırlamış olduğu en çok konuşulan futbolcular listesinin ikinci sırasında yer aldı.

Fenerbahçe taraftarının Ali Koç'a olan güveni sarsılıyor

Aziz Yıldırım'ı rekor bir oy alarak başkanlık koltuğundan indiren Ali Koç'un arkasındaki destek azalıyor. Taraftarlar, başkan hakkında sosyal medyada sert ifadeler kullanırken, üst üste alınan kötü skorlar Başkan Koç'un arkasındaki büyük desteğin de azalmasına neden oldu. Koç'a özellikle Comolli konusundaki ısrarı ve Ersun Yanal'ı teknik direktörlüğe getirmemesi nedeniyle büyük tepki gösterildi.

Devre arasında takımın durumu masaya yatırıp, gerekli önlemleri acilen alacakları yönünde açıklama yaparak taraftara mesaj veren Ali Koç'un hakkında Kasım ayında 13 bin 825 haber yapıldığı tespit edildi.

Fatih Terim transfer planını açıkladı

Ocak ayındaki ara transfer döneminde 2'si forvet, 1'i stoper olmak üzere en az 3 takviye yapılmasını planlayan Fatih Terim, şampiyonluğun kazanılması için bu transferlerin yapılmasının şart olduğunu belirtti. Ara transfer dönemini 3 takviyeyle kapatacak olan Galatasaray'da asıl değişimin ise Temmuz ayında olması bekleniyor. Sözleşmesi bitecek olan 12 futbolcu ile birlikte takımda çok önemli değişiklikler yapacağının sinyalini veren teknik direktör Fatih Terim, 34 bin 664 haberle Medya Takip Merkezi'nin Kasım ayı raporuna göre en çok konuşulan teknik direktör oldu.