Spor Toto Süper Lig’in 38.
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın, 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Antalyaspor ile Galatasaray ve Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Şampiyon Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Beşiktaş da evinde Konyaspor ile oynayacak. Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor ile deplasmanda mücadele edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında programı şöyle:
Yarın
20.00 F.T. Antalyaspor - Galatasaray: Yasin Kol
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın
21 Mayıs Cumartesi
16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 D.G. Sivasspor - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş - İ.H. Konyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
22 Mayıs Pazar
16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
16.00 V. Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek
19.00 A. Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık