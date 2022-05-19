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Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 38.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın, 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Antalyaspor ile Galatasaray ve Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Şampiyon Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Beşiktaş da evinde Konyaspor ile oynayacak. Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor ile deplasmanda mücadele edecek.


Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında programı şöyle:



Yarın


20.00 F.T. Antalyaspor - Galatasaray: Yasin Kol


20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın



21 Mayıs Cumartesi


16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay


16.00 D.G. Sivasspor - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu


19.00 Beşiktaş - İ.H. Konyaspor: Sarper Barış Saka


19.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan



22 Mayıs Pazar


16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan


16.00 V. Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus


19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek


19.00 A. Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

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