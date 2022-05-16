İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig'de son hafta programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu 38.

ve son hafta programı açıklandı.


Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanacak müsabakaların programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklanan program şu şekilde:



20 Mayıs Cuma


20.00 Antalyaspor - Galatasaray


20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor



21 Mayıs Cumartesi


16.00 Altay - Kasımpaşa


16.00 Sivasspor - Kayserispor


19.00 Beşiktaş - Konyaspor


19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe



22 Mayıs Pazar


16.00 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor


16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor


19.00 Hatayspor - GZT Giresunspor


19.00 Adana Demirspor - Göztepe

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.