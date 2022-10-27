Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 12.
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta yarın oynanacak Fatih Karagümrük-Galatasaray maçıyla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşılaşacak. Lider Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor mücadele edecek. Beşiktaş ise evinde Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Bu haftayı BAY olarak Trabzonspor geçirecek.
Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Bahattin Şimşek
29 Ekim Cumartesi
14.30 Konyaspor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Alanyaspor - Gaziantep: Arda Kardeşler
30 Ekim Pazar
14.30 Ankaragücü - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Beşiktaş - Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
31 Ekim Pazartesi
20.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir - Giresunspor: Mert Güzenge