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Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 12.

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta yarın oynanacak Fatih Karagümrük-Galatasaray maçıyla başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşılaşacak. Lider Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor mücadele edecek. Beşiktaş ise evinde Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Bu haftayı BAY olarak Trabzonspor geçirecek.


Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Bahattin Şimşek



29 Ekim Cumartesi


14.30 Konyaspor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan


20.00 Alanyaspor - Gaziantep: Arda Kardeşler



30 Ekim Pazar


14.30 Ankaragücü - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu


17.00 Beşiktaş - Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu


17.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan


20.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz



31 Ekim Pazartesi


20.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan


20.00 Medipol Başakşehir - Giresunspor: Mert Güzenge

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