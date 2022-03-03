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Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası yarın oynanacak Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor karşılaşmasıyla başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın, 5 Mart Cumartesi, 6 Mart Pazar ve 7 Mart Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Cumartesi günü Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe pazar günü evinde lider Trabzonspor ile oynayacak. Haftanın kapanış gününde ise Beşiktaş ile Başakşehir, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.


Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



Yarın


20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor



5 Mart Cumartesi


16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor


16.00 Göztepe - Kasımpaşa


19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray



6 Mart Pazar


16.00 V. Fatih Karagümrük - Altay


19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor


19.00 F. T. Antalyaspor - D.G. Sivasspor



7 Mart Pazartesi


20.00 Y. Kayserispor - A. Alanyaspor


20.00 Gaziantep FK - A. Hatayspor


20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir

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