Spor Toto T?rkiye Tenis Ligi fikst?r? ?ekildi.

14 erkek ve 13 kad?n tak?m?n?n m?cadele edece?i Tenis Ligi, 23-28 Aral?k tarihleri aras?nda ENKA Spor Kul?b?'nde ger?ekle?ecek. T?rkiye Tenis Federasyonu Ba?kan? Cengiz Durmu?, ligin 8 y?l aradan sonra tekrar yap?laca??n? ifade etti.

T?rkiye Tenis Federasyonu taraf?ndan 23-28 Aral?k tarihleri aras?nda organize edilecek olan T?rkiye Tenis Ligi'nin fikst?r ?ekimi, turnuvan?n d?zenlenece?i ENKA'da ger?ekle?ti. 7 b?lgede yap?lan turnuvalar sonucunda kategorilerinde play-off oynamaya hak kazanan 27 tak?m?n m?cadele edece?i organizasyonun fikst?r ?ekiminde T?rkiye Tenis Federasyonu Ba?kan? Cengiz Durmu?, ligde m?cadele edecek olan kul?plerin ba?kanlar? ve kaptanlar? haz?r bulundu. Toplant? ?ncesinde Uluslararas? Tenis Federasyonu taraf?ndan ?d?le lay?k g?r?len tenis?i ?a?la B?y?kak?ay ve 2019 y?l?nda oyuna katk? sunan isim olarak ?d?le lay?k g?r?len antren?r Can ?ner ?d?llerini ald?. ENKA Spor Kul?b? Ba?kan? Alparslan Tansu? ile Gen?lik ve Spor Genel M?d?r Yard?mc?s? Murat Kocakaya, B?y?kak?ay ve ?ner'e ?d?llerini takdim etti.

Kat?l?m ?ok y?ksek oldu

Do?u ve G?neydo?u liglerinin organize edilmesinin yan? s?ra 5 b?lgedeki turnuvalar sonucunda play-off oynamaya hak kazanan ekiplerin kat?ld??? lige kat?l?m?n?n ?ok y?ksek oldu?unu belirten T?rkiye Tenis Federasyonu Ba?kan? Cengiz Durmu?, ?8 y?l aran?n ard?ndan bu ligimizi tekrar hayata ge?irmenin heyecan?n? ya??yoruz. Burada m?cadele eden b?t?n tak?mlara ve sporculara ba?ar?lar diliyorum. Bundan ?nceki d?nemde kat?l?m?n bu seviyede olmad???n? s?ylemeliyim. Bu sene ligimizi organize ederken, sporcular?m?z?n uluslararas? arenada boy g?stermedikleri tarihi se?meye ?zen g?sterdik. Eleme ma?lar?yla birlikte toplamda 1000'e yak?n sporcu organizasyonlarda boy g?sterdi. Kat?l?m bu denli olmas? da bizi sevindiren ba?ka bir nokta? ifadelerini kulland?.

Alparslan Tansu?: ?Herkese kap?m?z a??k?

Turnuvaya ev sahipli?i yapacak olan ENKA Spor Kul?b? Ba?kan? Alparslan Tansu?, lig gelene?inin devam etmesi nedeniyle mutlu olduklar?n? s?ylerken, ?ENKA olarak T?rkiye'ye her t?rl? katk?y? vermeye haz?r?z. Bu tesisleri siz sporcular ya?atacak. ?zellikle atletizm tesisleri, t?m sporculara, t?m kul?plere a??kt?r. Atletizm saham?zdan istedikleri zaman ?cretsiz olarak faydalanabilirler. Bu ligin ba?lamas?ndan ve bu organizasyonun kul?b?m?zde yap?lmas?ndan dolay? ?ok memnunum? dedi.

Kura ?ekiminde yer alan Gen?lik ve Spor Genel M?d?r Yard?mc?s? Murat Kocakaya da, ?Burada yar??acak olan sporculara ve antren?rlere ba?ar?lar diliyorum. Az ?nce kortu gezdim, ?ok g?zel bir kort olmu?. M?cadele edecek olan t?m sporculara ba?ar?lar diliyorum? ifadelerini kulland?.

Toplu foto?raf ?ekimiyle birlikte organizasyon sona erdi.