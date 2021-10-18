Spor tutkunları 'Organ nakli' için sanal koşuda bir araya gelecek

”Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life” sanal koşusu, bu yıl gönüllülerin katılımıyla 21 Ekim'de start alacak. Spor tutkunlarını sanal koşuda bir araya getirecek organizasyonda, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekilerek, organ bağışı çağrısında bulunulacak. Sanal koşuya katılacak olan gönüllüler, istedikleri yerden yarışa katılabilecekler.

Sporseverler, kendi belirledikleri 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 21 Ekim 2021 günü 00.00'dan 24 Ekim 2021 günü 23.59'a kadar istedikleri bir zaman diliminde koşabilecek. Ölçümde, akıllı saatler veya mobil uygulamalar kullanılacak.

Türkiye'nin her yerinden katılım sağlanabiliyor

Yarışa katılmak isteyen katılımcılar runforlife.com.tr sitesi üzerinden koşuya ücretsiz olarak kayıt olabilecekler. Katılımcılar; yarış öncesinde göğüs numarası, madalya, yarış tişörtü ve hijyen setinden oluşan yarış kitini kayıt ekranında belirtilen ve kendilerine uygun olan lokasyonda bulunan Medicana Hastaneleri'nden 21 Ekim - 23 Ekim tarihlerinde alabilecekler.

Yarışı tamamlayan herkese online katılım sertifikası ve dijital madalya verilecek. Dereceye girenlerin ilanı yine web adresi üzerinden, 27 Ekim tarihi itibariyle ilan edilecek.