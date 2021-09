Spor ve eğlence içeriklerine sınırsız erişim

Eylül ayından itibaren seçili Vestel TV'lere önceden yüklenmiş olan Red Bull TV içeriklerine, sınırsız erişim imkânı sunuluyor.

Vestel ve Red Bull, macera, spor, dans ve müzik tutkunlarını sevindirecek bir iş birliğine imza atıyor. İş birliği kapsamında seçili Vestel televizyonlarının sahiplerine sınırsız süreyle geçerli olacak Red Bull TV aboneliği imkanı sunuluyor. Uluslararası belgesellerin yanı sıra Türkiye'ye ait içeriklerin de yer aldığı; Türkçe ve Türkçe altyazılı olarak ulaşılabilen platforma düzenli olarak binlerce yeni içerik de eklenecek.

Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun yaşam serüveni ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıklarla aktaran 'Köklere Dönüş' isimli belgesel, Türkiye müziğinin kökenini araştıran Tolga Böyük ve VEYasin'in heyecanlı ve gizemli yolculuğu ‘Searching For Sound', İstanbul'daki en iyi mobil ve PC oyuncuların özgün hikayesini aktaran ‘Part of The Game: Istanbul', Red Bull TV içeriklerinden sadece birkaçı. Aynı zamanda son yılların en çok izlenen yerli içeriklerin de başında yer alıyor. Ayrıca İstanbul'un tüm dünyaya tanıtılmasında rol oynayan ‘Istanbulls' isimli Formula 1 için gerçekleştirilen Red Bull Media House yapımı film de Red Bull TV içerikleri arasında yer alıyor.