Sporda 2020 böyle geçti

Birçok organizasyon iptal edilirken, karşılaşmalar seyircisiz oynandı. 2020'de çok sayıda önemli spor insanı da hayatını kaybetti. Futbol efsanesi Maradona ve basketbol efsanesi Kobe Bryant 2020'de hayata gözlerini yumdu.

2020 yılının gündemi Covid-19 salgını oldu. Pandemi ilan edilmesinin ardından tüm dünyadaki spor organizasyonları da bu durumdan etkilendi. Olimpiyatlar ve Avrupa Futbol Şampiyonası yapılamadı, birçok lig yarıda kaldı, organizasyonlar seyircisiz ve daha az katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'de futbol liglerine Covid-19 salgını nedeniyle 19 Mart'ta ara verildi. Haziran ayında ligler yeniden başlarken, tribünler ise sessiz kaldı. Spor dünyasından birçok isim de 2020 yılında hayata veda etti. Futbol dünyasının efsanesi Diego Armando Maradona geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayata gözlerini yumarken, Arjantin'de 3 gün yas ilan edildi. Basketbol efsanesi Kobe Bryant ise geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

Süper Lig'in yeni şampiyonu Başakşehir oldu

Haziranda tekrar başlayan Süper Lig'de 33. haftada Kayserispor'u sahasında 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başakşehir böylece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra ligde şampiyonluk yaşayan 6. takım oldu.

Türkiye Kupası Trabzonspor'un

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Alanyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı 9. kez müzesine götürdü.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yıllar sonra Kadıköy'de kazandı

Yıllardır Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup edemeyen Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş, 2020 yılında bu seriyi bozdu. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek 20 yıllık kazanamama serisini bitirdi. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, tarihi bir galibiyet elde etti.

2020-2021 sezonunda Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 15 yıl sonra rakibini Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı. Kartal, 15 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi aynı skorla ve yine 10 kişiyle mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor, rakibini yaklaşık 23 yıl sonra Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavili ekip, deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçında rakibini 3-1 yenmişti.

Trabzonspor, 1 yıl men cezası aldı

UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men edilmesine karar verdi. Bordo-mavililer ligi ikinci sırada bitirmesine rağmen cezasından dolayı Avrupa'ya gidemedi.

Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı

2019-2020 sezonunda profesyonel liglerde küme düşme kaldırıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanacağını açıklarken, 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig'den 4 takımın düşeceğini, bir sonraki sezonun ise 20 takımla oynanacağını duyurdu. Ayrıca 3 oyuncu değişikliği hakkı da 5'e çıkarıldı.

TFF 1. Lig'den Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi.

Milliler C Ligi'ne düştü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenildi. Milliler, Macaristan, Rusya ve Sırbistan'ın yer aldığı grupta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 6 puan ve averajla son sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Uluslar C Ligi'ne düştü.

Ay-yıldızlıların Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

2022 yılında Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri kuraları çekildi. A Milli Futbol Takımı G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti. Maçlar Mart ayında başlayacak. Milliler ilk karşılaşmada Hollanda'yı ağırlayacak.

Sebastian Coltescu'dan Pierre Webo'ya ırkçılık

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Paris Saint-Germain ile Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem Rumen Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasıyla 14. dakikada oyun durdu ve ertesi gün farklı hakemlerle kaldığı yerden devam etti. Bu utanç verici olaya dünyanın her yerinden tepkiler geldi.

Türkiye'de futbolun aksine basketbol ve voleybol ligleri olduğu gibi tescildi.

Basketbol ligleri tescil edildi

Türkiye basketbol ligleri korona virüs pandemisi dolayısıyla 11 Mayıs'ta tescil edildi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerin bu haliyle tescil edildiğini açıklarken, hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyeceğini söyledi.

Erkekler ve kadınlarda Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka'yı 74-71 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Kadınlar Türkiye Kupası'nı da finalde İzmit Belediyespor'u 77-61'le geçen Fenerbahçe kazandı.

Voleybolda da şampiyon yok

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'ni mevcut haliyle tescillediklerini ve bu sezon için şampiyon çıkmayacağını duyurdu.

Hentbolda ligler tamamlanmadı

Türkiye Hentbol Federasyonu da 12 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile tüm hentbol liglerinin normal sezon sıralamasına göre tescil edildiğini, hiçbir ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyon ilan edilmeyeceğini, ligden düşmenin de uygulanmayacağını duyurdu.

Buz hokeyinde liglere ara verildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kadınlar Ligi ve Intercity Süper Ligi'ne ara verildi. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, yaptığı açıklama ile korona virüs önlemleri kapsamında bu kararı aldıklarını duyurdu.

Filenin Sultanları olimpiyat vizesi aldı

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nin finalinde Almanya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat vizesi elde etti. Milliler 2012 Londra Olimpiyatları'ndan sonra ikinci kez olimpiyatlarda yer alacak.

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu

Türkiye, Bosna Hersek'in Zenica şehrinde düzenlenen CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 25-17, 26-25, 23-25, 25-16 ve 15-8 setlerle 3-2 yenerek şampiyonu oldu. 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı ise Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Cimnastik ve yüzmede tarihi başarı

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na Türk sporcular damga vurdu. 2019 yılında dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, halkada bu kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Bir diğer milli sporcu Ferhat Arıcan da paralel barda altın madalya kazanmayı başardı. Ay-yıldızlılar şampiyonayı 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı. Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde de Emre Sakçı fırtınası esti. 50 metre kurbağalamada Avrupa rekoru kıran Emre Sakçı, bu başarısını 100 metre kurbağalamada da tekrarlayarak 2 rekorla zirveye yükselmeyi başardı. Ukrayna'da gerçekleşen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden ve Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan kadın milli takımı, 2 çember 2 labut kategorisinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda ise Göksu Üçtaş Şanlı yer aletinde gümüş madalya, gençlerde yarışan Derin Tanrıyaşükür ise asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı. Milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte de 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırdı. Tuncel, Türkiye Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 400, 800 ve 1500 metrede elde ettiği derecelerle olimpiyat A barajını geçti.

Güreşçilerden madalya yağmuru

Sırbistan başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Dünya Kupasında milli güreşçiler toplam 13 madalya alarak tarihi bir zafer elde etti. Türkiye serbest stilde takım halinde topladığı 104 puanla dünya ikincisi oldu.

Grekoromende 55 kiloda Şerif Kılıç finalde Rus Emin Nariman Sefershaev'e yenildi ve gümüş madalya kazandı. 72 kiloda Cengiz Arslan bronz Madalya için karşılaştığı Moldovalı Valentin Petic'i yenerek bronz kazandı. 82 kiloda Salih Aydın, finalde Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirızaev‘e yenildi ve gümüş madalya kazandı. 130 kiloda Osman Yıldırım finalde Rus Sergey Semenov'a yenildi ve gümüş madalya kazandı.

Serbest stilde ise 70 kiloda Haydar Yavuz, Polonyalı Magomedmurad Ghadziev'e kaybederek gümüş madalya aldı. 74 kiloda Fazlı Eryılmaz Belaruslu Azamat Nuryaku'yu yenerek bronz madalya kazandı. 79 kiloda Muhammed Nuri Kotanoğlu, finalde Rus rakibi Akhmed Usmanov'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. 86 kiloda Osman Göçen, İspanyol Teimuraz Naskadia Friev'i yenerek bronz madalya elde etti. 92 kiloda Erhan Yaylacı, Azerbaycanlı Gadzhimurad Magomedsaidov'u yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Ukraynalı Valeri Andretisev'i yendi ve bronz madalya kazandı.

Kadınlarda 72 kiloda Buse Tosun, Avrupa ikincisi Bulgar rakibi Yulina Vasileva'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 76 kilodaki milli güreşçi Yasemin Adar, Alman rakibine yenilerek dünya ikincisi oldu. 57 kiloda Mehlika Öztürk, İtalyan Arianna Carieri'yı yenip bronz madalya kazandı.

Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'na Türkiye damgası

Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda kadınlarda 57 kiloda Hatice Kübra İlgün altın, 53 kiloda Zeliha Ağrıs altın, 67 kiloda İkra Kayır gümüş, +73 kiloda Nafia Kuş gümüş,ve 49 kiloda Rukiye Yıldırım bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın, 87 kiloda Orkun Ateşli altın ve 74 kiloda Yusuf Kara bronz madalya kazandı. Türkiye, toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda da Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş gümüş, İkra Kayır da bronz madalya aldı.

Eşref Apak 5. kez olimpiyatlarda

Milli çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda çekiç atmada 77.56 atarak Tokyo barajını geçti ve beşinci kez olimpiyat vizesi aldı.

Karatede 5 sporcu Tokyo vizesi aldı

Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocoağlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş, karatenin ilk kez yer alacağı Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Judoda Vedat ve Kayra'dan altın

Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ile kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit altın madalya kazandı.

Boksta Balkan Turnuvası'nda 3 madalya

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Uluslararası Balkan Turnuvası'nda 3 madalya kazandı. 75 kiloda Şennur Demir altın, Busenaz Çakıroğlu 51 kiloda gümüş ve Aycan Güldağı 57 kiloda bronz madalya aldı.

Bosna Açık Halter Kupası'nda milli sporcular 5 birincilik 3 ikincilik elde etti

Bosna Açık Halter Kupası'nda Erkekler 61 kiloda Emre Altıntaş toplamda 308 kiloluk derecesiyle birinci, 67 kiloda Fettah Aydın toplamda 308 kiloluk derecesiyle ikinci, 109 kiloda da Mahmut Bozyiğit toplamda 308 kiloluk derecesiyle ikinci oldu. Kadınlarda 59 kiloda Ayşegül Çakın toplamda 264 kiloluk derecesiyle birinci, 64 kiloda Nuray Levent toplamda 295 kiloluk derecesiyle birinci, aynı kiloda yarışan Berfin Altun ise toplamda 290 kiloluk derecesiyle ikinci oldu. 76 kiloda Dilara Ucan toplamda 251 kiloluk derecesiyle birinci, 87 kiloda da Melike Günal da toplamda 268 kiloluk derecesiyle birincilik elde etti.

Atletizm

Dünya Yarı Maraton Şampiyonası kadınlar yarışında milli atlet Yasemin Can, Türkiye'nin bu organizasyondaki en iyi sonucuna imza atıp yedinci olurken, 10 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.

Elmas Lig Monako GP'sinde milli atlet Yasmani Copello 400 metre engelli yarışında 49.04'lük derecesiyle ikinci oldu.

Milli maratoncu Yavuz Ağralı, Sevilla Maratonu'nda 2:10:41 koşarak en iyisini yaptı ve Olimpiyat barajı geçti.

Romanya'nın Poiana Braşov kentindeki Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye, 10 kürsü ile şampiyonanın en başarılı ekibi oldu.

2020 atletizm sezonunda gerçekleştirilen sekiz Balkan şampiyonasında alınan madalyalar hesaplandığında, Türkiye 123 madalya ile 2020 yılının lider balkan ülkesi oldu.

Semih Saygıner ve Murat Naci Çoklu Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda İspanya ile Türkiye arasında oynanan final maçında Türkiye, İspanya'ya finalde 15-3 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu. Millileri Semih Saygıner ve Murat Naci Çoklu temsil etti.

Türkiye U18 Kadınlar Buz Hokeyi Milli Takımı'ndan madalya

Meksika'da düzenlenen U18 Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman B Grubu'nda Türkiye gümüş madalya kazandı. Meksika, İspanya ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı B Grubu'nda finalde İspanya'ya mağlup olan milli, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Kırkpınar yapılamadı

6 asırdır süren ve tarihte yalnızca savaş döneminde yapılamayan Tarihi Kırkpınar Güreşleri, korona virüs nedeniyle gerçekleştirilemedi. 659.'sunun yapılması planlanan ancak sağlık önlemleri nedeniyle gerçekleştirilemeyen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, önümüzdeki yıl yapılacak. ‘Pele Mehmet' lakabıyla bilinen Kırkpınar'ın başcazgırı Mehmet Tura, Covid-19 nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti.

94 Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' kazandı

94.'sü düzenlenen Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'Call To Victory' adlı safkan, 2 dakika 30 saniye 18 saliselik derecesiyle kazandı. Atın jokeyi Ahmet Çelik ise üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nda birinci olmayı başardı ve rekorunu geliştirdi.

Tokyo Olimpiyatları 2021'e ertelendi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve korona virüs nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenleneceğini duyurdu. 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021'de yapılacağı duyuruldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası ve Kupa Amerika, 2021'e ertelendi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), korona virüs salgını nedeniyle bir yıl ertelendi. 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran - 12 Temmuz 2020 tarihlerinde organize edilmesi planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde Arjantin ve Kolombiya'da düzenlenmesi planlanan Kupa Amerika da 11 Haziran-11 Temmuz 2021'e ertelendi.

İngiltere'de 2021 yılında yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası yine aynı ülkede 6 - 31 Temmuz 2022 tarihlerine alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih'in

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi de pandemi nedeniyle farklı bir formatta oynandı. Pandemi nedeniyle futbol dururken, UEFA yetkilileri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin farklı bir formatta oynanarak tamamlanmasına karar verdi. Devler Ligi maçları Lizbon'da, Avrupa Ligi karşılaşmaları ise Almanya'nın Köln şehrinde oynandı. Çeyrek finalde Barcelona'yı 8-2 yenerek gövde gösterisi yapan Bayern Münih, yarı finalde de Lyon'u 3-0'la geçti. Finalde bir başka Fransız ekibi Paris Saint-Germain'le karşılaşan Bayern Münih, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak Avrupa'nın en büyüğü oldu. Münih 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarından sonra 6. Kez bu kupayı müzesine götürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde kazanan Sevilla

Almanya'nın Köln şehrinde oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla, Inter'i 3-2'lik skorla mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. İspanyol ekibi 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016'dan sonra 6. kez kupayı müzesine götürdü.

Süper Kupa da Münih'in

UEFA Süper Kupa'da Bayern Münih ile Sevilla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de karşı karşıya geldi. Kupayı uzatmalar sonunda 2-1 mağlup eden Bayern Münih kazandı. Alman ekibi 2013'ten sonra 2. kez kupayı müzesine götürdü.

Liverpool 30 yıl sonra şampiyon

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu domine eden Liverpool, 38 maçta topladığı 99 puanla şampiyonluğa ulaşarak tam 30 yıl aradan sonra bu kupayı kazanmayı başardı. Avrupa'da bazı ligler oynanmazken, kimi ülkelerde şampiyon tescil edilirken, kimi ülkelerde ise herhangi bir şampiyon ilan edilmedi. İspanya La Liga'da Real Madrid şampiyonluğa ulaştı. Almanya'da ise Bayern Münih rakiplerine şans tanımayarak üst üste 8. şampiyonluğuna uzandı. Fransa'da ligler yarıda kalırken, alınan karar doğrultusunda puan durumu tescil edildi. En yakın rakibinin 12 puan önünde bulunan Paris Saint Germain, şampiyonluğa uzandı. Belçika ve Hollanda'da da ligler iptal edilirken, Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi. Hollanda'da ise herhangi bir şampiyon ilan edilmedi. İtalya Serie A'da ise Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ligi şampiyon olarak tamamladı.

Yılın Futbolcusu Robert Lewandowski, Yılın Teknik Direktörü Jürgen Klopp

FIFA tarafından dağıtılan ‘Yılın En İyileri' ödüllerinde erkeklerde yılın en iyi futbolcusu, Bayern Münih forması altında Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, Almanya Kupası şampiyonlukları yaşayan ve bu üç turnuvayı da gol kralı olarak tamamlamayı başaran Polonyalı golcü Robert Lewandowski oldu.

FIFA Yılın En İyileri ödüllerinde kazananlar şöyle:

En İyi Erkek Futbolcu: Robert Lewandowski (Bayern Münih)

En İyi Erkek Teknik Direktör: Jürgen Klopp (Liverpool)

En İyi Erkek Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

En İyi Kadın Futbolcu: Lucy Bronze (Lyon)

En İyi Kadın Teknik Direktör: Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)

En İyi Kadın Kaleci: Sarah Bouhaddi (Lyon)

FIFA Puskas Yılın Golü: Heung-Min Son (Tottenham - Burnley / Premier Lig)

Çağlar Söyüncü, İngiltere'de yılın 11'inde

İngiliz ekibi Leicester City'de oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de sezonun en iyi ilk 11'ine seçildi. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından belirlenen Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi ilk 11'inde defansta Çağlar yer aldı.

İstanbul Maratonu'nda bir ilk

Dünyada iki kıta arasında koşulan ve Asya'dan başlayıp Avrupa'da biten İstanbul Maratonu'nda bu yıl bir ilk yaşandı. Geçtiğimiz senelerde yüz binlerce kişinin katıldığı halk koşusu gerçekleştirilemezken, bu yıl ilk kez koşucular Avrupa Kıtası'ndan start alıp, Asya Kıtası'na gitti. Daha sonra köprüden tekrar geçen atletler, yarışı Avrupa Kıtası'nda noktaladı. Erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda ise yine Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei şampiyonluğa ulaştı.

Formula 1 yeniden İstanbul'da

Formula 1 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da koşuldu. İstanbul Park'ta gerçekleşen organizasyona yağmur damga vururken, damalı bayrağı ilk geçen isim olan Lewis Hamilton, sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. Islak zeminde pilotların zor anlar yaşaması yarışın seyir zevkini yükseltirken, organizasyon Formula 1 ekiplerinden tam not aldı ve yarışların tamamlanmasının ardından FIA, İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdi. Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın kazandığı yarışta Racing Point'ten Sergio Perez ikinci ve Ferrari'den Sebastian Vettel ise üçüncü oldu.

F1'de sezonu Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton şampiyon tamamladı. Takım klasmanında da Mercedes birinci oldu.

Türkiye Rallisi'ni Elfyn Evans kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışta Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans birinci oldu.

NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz forması giyen bir oyuncunun korona virüs'e yakalanmasının ardından maçlar 11 Mart'ta süresiz olarak ertelendi. Ara verilen lig 22 takımla Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde bulunan ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde fanus yöntemiyle devam edeceği duyuruldu. Finalde Batı Konferansı şampiyonu Los Angeles Lakers, Doğu Konferansı şampiyonu Miami Heat'i 4-2 ile geçerek 17. şampiyonluğunu ilan etti. Lakers, 10 yıllık şampiyonluk hasretini de sonlandırdı.

Euroleague ve Eurocup'ta sezon iptal edildi

Korona virüs Avrupa'nın kulüp bazında en büyük basketbol organizasyonunu da vurdu. 25 Mayıs'ta Euroleague Yönetim Kurulu, yaptığı açıklama ile askıya alınan 2019-2020 Euroleague ve Eurocup sezonlarının iptal edildiğini açıkladı. Ligde bu sezon şampiyon ilan edilmezken, gelecek sezon da aynı 18 takımın mücadele edeceği açıklandı. Ligler iptal edilmeden önce Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyordu.

Ertelemeli Fransa Bisiklet Turu'nu kazanan Pogacar

2020 Fransa Bisiklet Turu'nu Sloven bisikletçi Tadej Pogaar kazandı. Böylece Tour de France'ı kazanan ilk Sloven bisikletçi oldu.

2020 Giro d'Italia şampiyonu Geoghegan

2020 Giro d'Italia'yı İngiliz bisikletçi Tao Geoghegan Hart şampiyon tamamladı. 25 Ekim'de yarışın son etabı olan bireysel zamana karşı etabında lider olan Hindley'den daha hızlı bitirerek 2020 İtalya Bisiklet Turu'nu genel klasmanda lider tamamlayan Hart, aynı zamanda genç bisikletçi klasmanını da kazandı.

Türk spor camiasına da korona virüs vakaları görüldü

Koronavirüs hastalığı Türkiye'de de spor camiasını da vurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Türk futbolunun önemli ismi Yılmaz Vural da bu hastalığa yakalandı ve daha sonra iyileşti. Birçok futbolcu ve teknik adam virüse yakalanırken, özellikle Sivasspor'da çıkan vaka sayısı dikkat çekti. Yiğidolar, kadrodaki oyuncuların birçoğunun testinin pozitif çıkması sonrasında, İsrail deplasmanında yedek kaleci Ali Şaşal Vural'ı yedek oyuncu olarak kadroya yazdı. Mayıs ayında korona virüse yakalanan ve atlatan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, virüse bir kez daha yakalandı.

2020 yılında yeşil sahalara veda edenler

2020 yılında futbolseverleri duygulandıran vedalara da sahne oldu. Emre Belözoğlu, İlker Casillas, De Rossi gibi kupa canavarları, bu yıl kramponlarına veda etti. İşte 2020 yılında formalarını askıya asan isimler:

Türk futboluna adını kazıdı, sahalara elveda dedi: Emre Belözoğlu!

Türk futboluna damgasını vuran, Emre Belözoğlu, 39 yaşında futbola veda etti. 25 sene süren futbolculuk kariyerine, 1990 yılında Zeytinburnuspor altyapısında adım atan Emre, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formalarını terletti. A Milli Takım'da da 101 kez forma giyen ve 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynama başarılarını gösteren tecrübeli yıldız, Avrupa'da da İtalya'da Inter, İngiltere'de Newcastle United, İspanya'da ise Atletico Madrid formalarını terletti.

Kariyerine kupalar sığmadı!

Kariyerinde Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formalarını giyen Emre, Avrupa da dahil olmak üzere toplam 17 kupa kazandı. Belözoğlu, 25 yıllık kariyerine 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 1 İspanya Kral Kupası, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 de UEFA Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. Süper Lig kariyerinde 391 maça çıkan ve Fenerbahçe'de 3 ayrı sezonda forma giyen Emre Belözoğlu, 15 Ağustos 2020 tarihinde futbolu bıraktığını açıkladı. Belözoğlu son olarak formasını giydiği ve kaptanlığını üstlendiği Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevine getirildi.

De Rossi 36 yaşında sahalara veda etti

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Daniele De Rossi, 36 yaşında emeklilik kararı aldı. Futbola Roma altyapısında başlayan ve profesyonel olduğı 2001 yılından 2019 yılına kadar Roma'da mücadele eden Rossi, İtalyan ekibiyle 616 maça çıktı. Roma'da 2 İtalya bir de İstalya Süper Kupası kazanan De Rossi, 2019 yılında Boca'ya transfer oldu. İtalya Milli Takımı'nda ise 117 kez görev yapan ve 21 gol atan De Rossi, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. Rossi 6 Ocak 2020'de futbolu bıraktığını açıkladı.

Casillas 37 yaşında eldivenlerini astı

İspanyol futbolunun efsane kalecisi Iker Casillas, 37 yaşında emeklilik kararı aldı. Altyapısından yetiştiği Real Madrid'in kalesini 16 yıl koruyan ve tüm kulvarlarda 725 maça çıkan Casillas, Madrid ile 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 5'i La Liga olmak üzere 19 kupa şampiyonluğu yaşadı. 2015 yılında Porto'ya transfer olan Casillas, Portekiz'de de bir lig şampiyonluğu yaşadı.

Antrenmanda kalp krizi geçirdi

İspanya Milli Takımıyla da 167 maça çıkan efsane eldiven, 2010 Dünya Kupası, 2008 ve 2012'de de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupa sevinci yaşadı. 4 Ağustos'ta emeklilik kararı alan Casillas, 2019 yılının mayıs ayında Porto takımında çıktığı antrenmanda kalp krizi geçirmiş ve 6 gün hastanede yatmıştı.

2020 yılında spor camiasının acı kayıpları

2020 yılı, spor camiasından birçok önemli ismi aramızdan aldı. Futboldan, basketbola, güreşten boksa kadar birçok alanda adını tarihe kazıyan ünlü sporcular hayata gözlerini yumdu.

Maradona hayata veda etti, Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildi

Futbol dünyasının efsane ismi Arjantinli Diego Armando Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi. Vefatından bir hafta önce beynindeki bir damarda pıhtı oluşması nedeniyle ameliyat edilen Maradona, 25 Kasım'da hayata gözlerini yumdu. Kariyerinde 4 kez Dünya Kupasına katılan ve bu kupayı bir kez kazanan Arjantinli efsane, 1 de UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaştı. Maradona'nın vefatının ardından ülkesi Arjantin'de 3 günlük yas ilan edilmişti. Arjantin'in yanı sıra, Maradona'nın efsane ilan edildiği Napoli'de de taraftarlar yas tuttu. Birçok karşılaşmada futbolcular maçın başlamasının ardından saygı için ilk 10 saniye maçlarda hareketsiz kaldı.

Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

NBA efsanelerinden Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Kobe Bryant Kaliforniya'da bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. 41 yaşında hayatını kaybeden Kobe'nin, geçirdiği kazada 13 yaşındaki kızı Gianna da yaşamını yitirmişti. Bu acı kaybın ardından birçok NBA takımı, Kobe'nin LA Lakers'ta giydiği 24 numarayı emekli etme kararı aldı.

Türk basketbolunun acı kaybı: Yalçın Granit

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbolcusu olan ve Fransa şampiyonu Paris Racing formasını terleterek Avrupa'da oynayan ilk Türk oyuncu olma unvanını alan, 68 kez de A milli formayı terleten Granit, Darüşşafaka'nın basketbol şubesini kurmuştu. Granit, 1 Kasım'da hayatını kaybetti.

Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'i kaybettik

Trabzonspor'un eski başkanlarından Özkan Sümer, 22 Aralık'ta verdiği yaşam savaşını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Sümer, 80 yaşına hayata gözlerini yumdu. Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Sümer, A Milli Takımdaki teknik direktörlük görevinin yanı sıra Konyaspor, Galatasaray, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor ve Petrol Ofisi takımlarında da çalıştı.

2020 yılında spor dünyasında hayatını kaybeden isimler şu şekilde:

- NBA eski başkanı David Stern, 77 yaşında hayatını kaybetti. (2 Ocak)

- Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Kazım Ayvaz, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. (20 Ocak 2020)

- ‘Demir Yumruk' lakaplı Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan, 90 yaşında vefat etti. (25 Ocak 2020)

- A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti. (18 Şubat 2020)

- İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, korona virüs nedeniyle vefat etti. (21 Mart 2020)

- Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin eski futbolcularından ‘İngiliz' lakaplı Nevzat Güzelırmak, 78 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (12 Ekim 2020)

- Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, korona virüs nedeniyle 66 yaşında vefat etti. (19 Kasım 2020)

- Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti. (29 Kasım 2020)

- Çaykur Rizespor'da 1,5 sezon forma giyen 33 yaşındaki Faslı futbolcu Muhammed Abarhoun, mide kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (2 Aralık 2020)

- Milli taekwondocu Gamze Özdemir, kelebek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. (8 Aralık 2020)

- FIFA kokartlı eski hakemlerden İhsan Türe 74 yaşamını yitirdi. (10 Aralık 2020)

- Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hırvat teknik adam Otto Bariç, korona virüse nedeniyle 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. (13 Aralık 2020)

- İtalya futbolunun efsane isimlerinden ve 1982 Dünya Kupası'nda gol kralı olup turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Paolo Rossi, 64 yaşında yaşama veda etti. (10 Aralık 2020)

- Futbolculuk kariyeri pek duyulmasa da sanal futbol oyunlarının efsanelerinden Maxsim Tsigalko, 37 yaşında hayatını kaybetti. Hayatı boyunca çok zorluk çeken Belaruslu futbolcunun, yeşil sahalara vedasının arından bir dönem inşaatlarda çalıştığı öğrenilmişti. (25 Aralık 2020)