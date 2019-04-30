Sporda psikoloji önemli

Türkiye Psikiyatri Derneği yıllık toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu (YT-KES)'i bu yıl Liberty Otel Fethiye'de gerçekleşti.

Spor ve Psikiyatri çalışma birimi etkinliği olarak Sporcuyu Tanıma ve Ruhsal Müdahaleler konulu kongre sunumu yapıldı. Psikiyatri Uzmanı Dr. Rıdvan Üney, Yeme Bozukluğu-Performans Gereklilikleri Arasında İnce Bir Çizgi isimli sunumunda şu ifadelere yer verdi:

"Sporcularda günümüzde önemli sorunlardan biri kilo kontrolüdür. Gerek sakatlıklar, gerekse müsabakalara verilen aralar; sporcuların kilo alımlarına neden olmaktadır. Bu durum sporcuyu hem estetik hem de sporda başarı yönünden etkilemektedir. Sporcular hızla kilo vermeye çalışmakta ve bu yöntemler onları hem fiziksel hem de ruhsal olarak oldukça etkiler ve çeşitli psikolojik sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır."

Psikiyatri Uzmanı Dr. Fatih Baz, Sporcu Sakatlıklarında Ruhsal, “Sakatlanmalar, yaşattığı fiziksel zorlukların yanı sıra sporcuyu ruhsal olarak da etkiler. İyileşme sürecinde sporcunun ruhsal durumunu anlamak, tedavi ekibiyle uyum içerisinde çalışılmasını sağlamak ve gerektiğinde ruhsal müdahalelerde bulunmak hem iyileşme sürecini kolaylaştıracak hem de sporcuyu daha sağlıklı bir şekilde spora dönmeye hazır hale getirecektir” dedi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Yasin Hasan Balcıoğlu, “Spor ve kişilik arasındaki karşılıklı etkileşimin temel araştırma konularını kişilik özelliklerinin spora katılım ve spor başarısını belirleyici rolü ile spor ve egzersizin kişilik gelişimindeki etkisi oluşturmaktadır. Spor bilimleri penceresinden bakıldığında, klinik psikiyatriden farklı olarak tanısal nitelikli kişilik tiplendirmelerinden ziyade esas olarak bireyin gözlenen ve ifade edilen tutum ve davranışları ile birlikte durumun da değerlendirilmesi koşuluyla kişilik özelliklerinin belirlenmesine odaklanılmalı ve her kişilik özelliğinin spora olumlu ve olumsuz yansımalarının olduğu akılda tutulmalıdır” diye konuştu.

Uzman Psikolog/Antrenör Ozan Altın, Sporda Motivasyon, Konsantrasyon ve Hedef Belirlemenin Ruhsal Temelleri isimli sunumunda ise şunları söyledi:

”Sporda başarıyı tanımlama, sporcu davranışını belirleyen zihinsel süreçlerin tümüne hâkim olabilmenin, sporcu ruh sağlığını değerlendirirken, iyileştirici veya geliştirici müdahaleler planlarken önemli bir bakış açısı kazandırabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle sporda başarıya yönelimin ve odaklanmanın, motivasyonu oluşturan bilişsel yapının ve bunların davranışa dönüşürken geçirdiği süreçlerin hepsi, sporcu ruh sağlığında ağırlık verilebilecek çalışma alanları oluşturabilecek ve bu sayede pratikte performans karşılıklarına katkı sağlayabilecek bir temel oluşturabilecektir.”