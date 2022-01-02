Sporla iki ayda sağlığına kavuştu

Bacağındaki damar çekilmesi nedeniyle 2 yıldır hareket kısıtlılığı yaşayan ev hanımı Döndü Güldür, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu'nda aldığı 2 aylık spor eğitimi sonunda iyileşti. Eski günlere döndüğünü söyleyen Güldür, "Rahatsızlığım yüzünden evden çıkamıyordum artık istediğim gibi dolaşıyorum” dedi.

Bağcılar'da yaşayan 3 çocuk annesi Döndü Güldür (53), iki yıldır sağ bacağında damar çekilmesi rahatsızlığı yaşıyordu. Hastanede tedavi gören Güldür, doktorunun tavsiyesi üzerine iki ay önce Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'ndeki spor salonuna geldi. Spor eğitmeni Ayşe Aydın, Güldür için özel bir egzersiz planı hazırladı. İki ay süren regresyon takibi, uygun antrenman modeli ve beslenme programının uygulanması sonucunda Güldür sağlığına kavuştu.

"Merdiven çıkamıyordum"

Ayağını kımıldatamadığı ve kaldıramadığı için hareket kısıtlılığı yaşadığını söyleyen Güldür, “Büyük sıkıntılar yaşadım. Yürümekte zorlanıyordum. Beşinci katta oturuyorum ve asansör olmadığı için merdiven kullanmak zorunda kalıyordum. Merdiven çıkamadığım için evden çıkamıyordum. Ev işlerimi de yapamıyordum. Ama artık istediğim gibi dolaşıyorum. Yeniden eski günlerime kavuştum” dedi.

Yaşam kalitesinin arttığını söyleyen Güldür, bütün kadınlara spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.