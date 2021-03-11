Sporseverlere özel koleksiyon

Koleksiyon, basketbol tutkunlarının ilgisini çekecek NBA logolu eşofman takımlarından oluşuyor.

Sporseverlere özel olarak tasarlanan koleksiyon, basketbol tutkunlarının ilgisini çekecek NBA logolu eşofman takımlarından oluşuyor. ABD'nin profesyonel basketbol ligi organizasyonu NBA'in yıldız takımlarının forma, renk ve logoları kullanılarak tasarlanan koleksiyondaki crop top'lar, kapüşonlu sweatshirtler, eşofman takımları ve t-shirt'ler spor ve günlük yaşamda kullanılıyor. Kadın, erkek ve çocuk için tasarlanan koleksiyon geniş beden yelpazesi ve renk skalasından oluşuyor.