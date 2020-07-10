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Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Kartal'da anılacak

11 Temmuz 1995’de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun Srebrenica’yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde canı katledilişinin 25.

11 Temmuz 1995'de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun Srebrenica'yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde canı katledilişinin 25. yılı için bir anma programı düzenlendi.


Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesi'nin birlikte hazırladığı program kapsamında; 11 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Kartal Meydanı'nda yer alan Srebrenica Boşnak Soykırımı Anıtı'na çelenk konulacak ardından Türkiye'deki Boşnak kökenli sivil toplum kuruluşları adına bir bildiri okunacak.

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