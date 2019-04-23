Sri Lanka'da hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazeleri Türkiye'ye getirildi

Sri Lanka'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk mühendisin cenazeleri uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeler buradan Adıyaman'a gönderilecek.

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybeden 2 Türk mühendisin cenazeleri uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Başkent Colombo'da hayatını kaybeden ve Adıyaman nüfusuna kayıtlı olan İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş (25) ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi'nin (34) cenazeleri buradan son yolculuklarına uğurlanmak üzere Adıyaman'a gönderilecek.