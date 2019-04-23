İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sri Lanka'da hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazeleri Türkiye'ye getirildi

Sri Lanka’da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk mühendisin cenazeleri uçakla İstanbul Havalimanı’na getirildi.

Sri Lanka'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk mühendisin cenazeleri uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeler buradan Adıyaman'a gönderilecek.


Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybeden 2 Türk mühendisin cenazeleri uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Başkent Colombo'da hayatını kaybeden ve Adıyaman nüfusuna kayıtlı olan İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş (25) ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi'nin (34) cenazeleri buradan son yolculuklarına uğurlanmak üzere Adıyaman'a gönderilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.