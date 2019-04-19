Standard Profil'e, Toyota'dan “Tedarikçi Başarı Ödülü”

Standard Profil 15 yıldır tedarikçisi olduğu dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Toyota tarafından kalite kategorisinde ‘2018 Tedarikçi Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Dünya çapındaki otomotiv markalarına sızdırmazlık profili üretimi yapan Standard Profil Grubu, 15 yıldır tedarikçisi olduğu en büyük müşterilerinden biri olan Toyota tarafından ‘2018 Kalitede Tedarikçi Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Toyota Motor Avrupa Başkanı ve CEO'su Dr. Van Zyl'in katılımıyla Belçika'da gerçekleşen 19. Toyota Avrupa Tedarikçi Ödül Töreni'nde büyük ödülü Standard Profil adına Standard Profil Grubu Satış Müdürü Vedat Özkan teslim aldı.

Tüm Toyota tedarikçilerinin son 3 yıldaki performansları dikkate alınarak yapılan analizler sonucu verilen 2018 Kalitede Tedarikçi Başarı Ödülüne ilişkin konuşan Standard Profil Grubu CEO'su Turhan Semizer, “Otomotiv sızdırmazlık profili alanında 42 yıl önce yolculuğuna başlayan Standard Profil Grubu olarak, bugün 7 ülkede 8 bin çalışanıyla dünya devi otomotiv markaları için müşteriye özel çözümler üretiyoruz. Tasarım aşamasından üretime kadar tam hizmet tedarikçisi olarak çalıştığımız Toyota'dan, otomotiv sektörünün vazgeçilmezi olan kalite başlığında bir ödül alabilmek çok önemli. OGD tarafından yılın otomobili seçilen Toyota Corolla aracında, Standard Profil olarak sağladığımız katkı da bizler için ayrıca gurur verici. Bu ödül, sektördeki konumumuzu daha da ileriye taşımak adına bizlere güç verdi.”

İlk ödülünü General Motors tarafından 1996 yılında “Yılın Tedarikçisi” olarak alan Standard Profil, bugüne kadar tedarikçisi olduğu Volkswagen, TOFAŞ, Renault, Ford Otosan, Fiat, Ford ve General Motors tarafından sayısız ödüle layık görüldü.

2004 yılından bu yana Toyota Auris, C-HR, Corolla, Verso Yaris, Yaris Crossover modelleri için sızdırmazlık çözümleri sunan Standard Profil, Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından “Türkiye'de Yılın Otomobili” seçilen Toyota Corolla için de Manisa ve Düzce Fabrikaları'nda üretim gerçekleştiriyor.