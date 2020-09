Stars of Science'in 12'nci sezonu için geri sayım başladı

Qatar Foundation'ın eğitici ve eğlendirici TV programı Stars of Science'in 12'nci sezonu, 11 Eylül'de başlıyor.

Qatar Foundation'ın (QF) Stars of Science programı Stars of Science, 12'nci sezonuyla 11 Eylül'de kanallara geri dönecek. Verilen bilgiye göre, Arapça eğitici ve eğlendirici TV programı, 2009'dan bu yana dünyanın her yerinden 18-35 yaş arasındaki Arap yenilikçileri kendi toplumları için çözümler tasarlamaya davet ediyor. Dokuz bölümlük dizide, fikirlerini yerel ve uluslararası pazarlarda alakalı ve rekabetçi olan uygulanabilir prototiplere dönüştürmek için yarışan sekiz yarışmacı takip edilecek. Yarışmacıların bilimsel, mühendislik ve iş zekalarını test eden bu yenilikçilik maratonu, son bölümden önce kavramsallaştırma ve prototip oluşturmadan oluşan birkaç tur ve kritik bir test turu içeriyor. Profesör Fouad Mrad, Dr. Khalid Al-Ali ve Profesör Abdelhamid El-Zoheiry'den oluşan jüri, titiz bilimsel standartları korumaya ve katılımcılara uzman rehberliği sağlamaya devam edecek.

Qatar Foundation Basın Bürosu ve Medya İlişkileri Müdürü Khalifa Essa Al Kubaisi konu hakkında şöyle konuştu: "Dünya benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldıkça buluş bir zorunluluk olmaya devam ediyor. Stars of Science, bilim alanındaki yerel yetenekleri yetiştirmek amacıyla işbirliğini, girişimciliği ve araştırmayı teşvik ediyor; bu, toplumlarımızın mevcut ve öngörülemeyen sorunları çözmesine yardımcı olmak için hayati önem taşıyor''.

"İzleyiciler yalnızca Arap biliminin mükemmelliğine şahit olmakla kalmayacak, aynı zamanda bu sezon bölgedeki gençliğin azmini de görecekler" diyen Profesör Fouad Mrad, "COVID-19 salgını, Stars of Science ve yarışmacıları için büyük sorunlar oluşturdu. Ancak katılımcılarımız bu duruma uyum sağlayıp çalışmalarını bilimsel bir titizlikle sürdürerek ne kadar azimli olduklarını ortaya koydular'' açıklamasında bulundu.