‘Start-up Yatırımı ile Kanada Göçmenliği' Paneli

Türk girişimlerinin Kanada'da yatırım almaları desteklemek amacıyla uygulanan Göçmenlik Programı hakkında bilgi verildi.

Yatırımcılar için, ‘Start-up Yatırımı ile Kanada Göçmenliği' etkinliği düzenlendi. Sen International tarafından organize edilen etkinlikte, Türkiye'de kurulan ve dünyaya açılmak isteyen start-up'lara Kanada'daki fırsatlar hakkında bilgi verildi.

Panel düzenleyicisi şirketin başkanı Av. Mazlum Şen'in panelde paylaştığı bilgilere göre; Kanada Hükümeti tarafından yetkilendirilmiş küçük ölçekli yatırımcı veya kuluçka merkezleri (inkübatör) parlak fikirleri dünya sahnesinde yerini almak üzere onaylarken, aynı zamanda bu projelere başlangıç sermayesi koymak isteyen yatırımcılara güven veren bir ortam sunuyor. Göçmenlik Programı, Kanada'da yatırım yapmak isteyen girişimcilerin desteklenmesi ile Start-up'ların uluslararası bir kimliğe ulaşmasını sağlıyor. Destek mektubu almış, şirket kurulmasına onay verilmiş projeler kontrollü bir şekilde yatırım alırken, yatırım yapan girişimcilere de göçmenlik için başvurabilme hakkı sunuyor.

Gerçekleştirilen etkinlikte Sen International Başkanı Av. Mazlum Şen, “Yolun başındaki veya kağıt üstündeki Start-up'ların gerçek yatırımcılarla buluşmalarını sağlayıp, hatırı sayılır yatırım almalarında önemli bir rol oynuyoruz. Bununla birlikte, Start-up Girişimci Vizesi ile fikir sahibi, katılımcı ortak ve ailelerinin göçmenlik statüsü kazanmalarına hukuk firması olarak yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Bu modelin uygulandığı Start-up'lardan bir tanesinin kurucu ortağı ve CEO'su Miraç Bal ise panelde yaptığı konuşmada ”Uzun yıllardır Türkiye'de hizmet vermekte olduğumuz şirketimizi dünyaya açmak istedik ve ilk durağımız Kanada oldu. Sürece başlarken, doğru yatırımcılarla bir araya geldik. Bu noktada Sen International bizi risk yönetim şirketleri ve kuluçka merkezleriyle (inkübatörlerle) buluşturdu” dedi.