Start-up'lara ‘kapımız açık' mesajı

Gelişime açık start-up'lar yatırımcı şirketler tarafından takibe alınıyor.

Türkiye'nin önde gelen girişimcilik ve teknoloji konferanslarından Webrazzi Summit'te konuşan Philsa Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, konferansın ‘Bir Ekosistemin Dönüşümü' başlıklı bölümünde son 5 yıldaki dijital dönüşümü ve bu dönüşümün oluşturduğu etkileri anlattı.

Yeni dönemde ayakta kalmak isteyen tüm firmaların dijital dönüşümü ekosistemleriyle birlikte topyekûn gerçekleştirmeleri gerektiğinin altını çizen Diren, dönüşümün sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekerek; “Dönüşümün başarısı ve devamlılığı organizasyon donanımının, veriyle birlikte girişimcilik ekosistemini iş modeline entegrasyonunun ve paydaşların bu dijitalleşme süreci içinde aktif olarak yer almasına bağlı. Çünkü dönüşüm bizimle başlar, ancak ekosistemin diğer paydaşları olmazsa olmaz. Bu dönüşümün ivmesini katlanarak artıran unsur ise iş birlikleri yoluyla bu modellerin yaygınlaşmasıdır" dedi.

“Start-up'ları yakından takip ediyoruz”

Diren, Türkiye'de birlikte çalışabilecekleri start-upları PMI girişimci şirketleri desteklemek için oluşturduğu PM Equity Partner'ın (PMEP) düzenlediği yarışmalar ve demo-dayler ile takip ettiklerini dile getirdi. Diren, “PMEP, bugüne kadar 11 firmaya yatırım yaptı ve Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini yakından takip ediyor. Üniversitelerin kuluçka merkezleri ve melek yatırımcı platformu Keiretsu Forum ile start-up havuzumuzu büyütmek amacıyla düzenlediğimiz demo-day'ler sayesinde farklı start-up'larla iş ortaklığı yapma fırsatı buluyoruz” diye konuştu.

“Yüzbinlerce bakkal dijitalleşti”

Bugün Türkiye'deki 150 bin bakkal ile ticari faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 96'sının, PMSA'nın start-up'larla birlikte geliştirdiği dijital platform üzerinden gerçekleştiğini hatırlatan Diren, tüm bakkal esnafı ile iletişime geçmelerinin artık eskisinin onda biri kadar bir zaman gerektirdiğini belirtti. Bakkallara PMSA'nın dijital platformu üzerinden genel olarak ticaretlerini geliştirecek ve dijitalleşen dünyaya uyum sağlamalarını hızlandıracak, üniversite destekli dijital okur yazarlık eğitimleri sağladıklarını da kaydeden Diren, e-devlet kullanımından dijital pazarlamaya kadar çok farklı başlıklarda eğitim alan bakkallara toplamda 57 bin sertifika verdiklerini söyledi. Bahsi geçen bakkalların 20 bininin kadınlardan oluştuğunun altını çizen Diren, “Perakende sektöründe çalışan kadınların bu eğitimler aracılığıyla donanımını artırabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

İş birliklerimiz artıyor

Diren, konuşmasında PMSA'nın halihazırda farklı iş birliği modelleri altında dijital platformunu başka firmalarla paylaştığını ifade etti. Bakkal esnafına erişim ve B2B Dijital ticaret için önemli bir kanal haline gelen bu platform FMCG dünyasının dönüşümünde önemli bir rol oynuyor.