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Stefan Kuntz, Galatasaray - Göztepe maçını izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yardımcısı Kenan Koçak, Galatasaray-Göztepe maçını takip etti.


A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, maçları yakından takip etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içi Lille'de milli futbolcuları izleyen Kuntz, bugün ilk olarak Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor karşılaşmasını yerinden takip etti. Alman teknik adam, akşam da Galatasaray - Göztepe mücadelesini tribünden izledi.


Stefan Kuntz'a yardımcı antrenörü Kenan Koçak da eşlik etti.

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