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Stefan Kuntz, Galler ve Hırvatistan'ı takip etmek için Katar'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un, yardımcısı Jan-Moritz Lichte ile birlikte ay-yıldızlıların EURO 2024 elemelerinde karşı karşıya geleceği Hırvatistan ve Galler’in, Dünya Kupası’nda oynayacağı karşılaşmaları izlemek için bugün Katar’a gittiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, yardımcısı Jan-Moritz Lichte ile birlikte ay-yıldızlıların EURO 2024 elemelerinde karşı karşıya geleceği Hırvatistan ve Galler'in, Dünya Kupası'nda oynayacağı karşılaşmaları izlemek için bugün Katar'a gittiğini açıkladı.


A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Jan-Moritz Lichte ile Katar'a gitti. Kuntz ve Lichte, millierin EURO 2024 elemelerinde mücadele edeceği Hırvatistan ve Galler'in, Dünya Kupası grup maçlarını takip edecek. Kuntz'un, ilk olarak bugün TSİ 22.00'da oynanacak ABD - Galler maçını izleyeceği bildirildi.


A Milli Takım'ın, EURO 2024 elemelerinde karşılaşacağı rakiplerin, 2022 Dünya Kupası'ndaki diğer müsabakaları şöyle:


23 Kasım Çarşamba


Fas - Hırvatistan



25 Kasım Cuma


Galler - İran



27 Kasım Pazar


Hırvatistan - Kanada



29 Kasım Salı


Galler - İngiltere



1 Aralık Perşembe


Hırvatistan - Belçika

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