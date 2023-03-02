Stefan Kuntz, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren Fenerbahçe'nin bugünkü idmanı sonrasında önemli bir ziyaret gerçekleşti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ziyaret kapsamında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından Fenerbahçe TV'ye konuşan Kuntz, “Öncelikle şunu söyleyebilirim; benim için önemli olan oyuncuların şu anki mevcut durumlarıdır. Malumunuz depremden dolayı hepimiz üzgünüz ve bunu da en iyi kendi hocaları biliyor. Milli takım olarak iki tane eleme maçı oynayacağız. Öncesinde birçok oyuncuyu da ziyaret ettim. Aynı şekilde camiaları da ziyaret edip oradaki oyuncuların durumlarıyla ilgili hocalarından bilgiler alıyoruz. Sonuç itibarıyla biz ne kadar iletişim halinde olursak ona göre de kendi performansımızı yüksek tutabiliriz” dedi.