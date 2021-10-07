Stefan Kuntz: "Takımın sahada yüksek kalitede oynamasını hedefliyorum"

2022 FIFA Dünya Kupası G grubu 7. maçında yarın Norveç ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Stefan Kuntz, müsabaka öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gelmeden önce Türk Milli Takımı'nın bir çok maçlarını izlediğini ifade ederek, ”Oyuncuların yer aldığı takımları izledim. Burada belli bir bilgi zemini var ama bunları gündelik antrenmanlarla yerine getirilemeyecek şeyler değil. Oyuncularımı hem sahada hem saha dışında güçlü yönlerini, zayıf yönlerini keşfetmem gerekiyor. Futbol felsefesi açısından Türkiye'ye uygun olan bir felsefe bulduk. Norveç maçıyla ilgili düşüncelerimi anlattım. Bu strateji ve taktikle oynayabilir misiniz dedik ve birkaç günü böyle geçirdik. Yarın keyif ve heyecanla maça çıkacağız” şeklinde konuştu.

"Bütün takıma birlikte ihtiyacımız var"

Milli takımın geçmiş performansına ve kadroya değinen Kuntz, "Burak Yılmaz'ında söylediği gibi geçmişle alakalı sayfayı kapattık. Yeni bir sayfa açmak insanların ne yapacaklarını göstermek için bir fırsat. Kısa bir süremiz var ama bu süre içerisinde takımı, oyuncuları güçlendirebilmek, özgüvenle sahaya çıkabilmeleri için küçük değişiklikler yaptık. İlk stres testimiz gelmiş durumda. Kim kalede, kim sahada, kim yedek kulübesinde göreceğiz. Bu ilk streste takım olmayı başarıyor muyuz diye bakacağız. Letonya maçında bu maçta oynamayacak 6 oyuncuya ihtiyacım olacak. Yedek kulübesindeki oyuncular saha içerisindeki arkadaşlarını destekleyecek. Bütün takıma birlikte ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı.

”90 dakikaya odaklanmaya çalışılacak bir gerginlik var”

Norveç maçı için baskı altında olup olmadığı sorusuna cevap veren Alman Teknik Adam, şu ifadelere yer verdi:

"Belli bir gerilim olması gerekiyor. Yaşayacağımız bir sevincin beklentisi bu. Son saatlere yaklaştığınızda bir tünele girmiş gibi hissediyorsunuz. Bunun sonunda sizi bekleyen 90 dakikayı odaklanmaya çalışacak bir gerginlik var. Antrenör olarak alışkınsınız ama buna ilave yeni bir ülkenin milli takımı için kenarda olacaksınız. Bu olumlu bir heyecan oluşturuyor. Benim yapmam gereken işime odaklanmak. O açıdan geçmişte nasıl olduysa yarında öyle olacak. Almanya'dan aile üyelerim gelecek maç için."

"Oyuncular performansa göre kadroya çağrılacak"

Norveç maçı öncesinde açıklanan kadro ile ilgili de konuşan Stefan Kuntz, "Oyuncular hakkında kendim gözlem yaptım ve orada yaşlı ve genç kuşak oyuncular arasında denge oluşturmaya çalıştım. Bunlar arasında bir karışım yapmanın başarıyı getireceğini düşündüm. Bir tarafta deneyim var, bir tarafta da korkusuzluk var. Bu kombinasyonu bir araya getirdim. Nasıl bir futbol oynamak istediğimiz için kadro oluşturdum. Bu ilk kadro ve bu kadroda bulunmak hep milli takımda olacağının garantisi değil. Şimdi yer almıyor diye bir daha alınmayacak değil. Sürekli Türk oyuncuları izleyeceğim ve oradaki performanslara göre karar vereceğim" değerlendirmesini yaptı.

"Takımın sahada yüksek kalitede oynamasını hedefliyorum"

Geçmişe çok takılmadığını belirten Kuntz, "O zaman bir ekip vardı ve burada ne olduğunu bilmiyorum. Türkiye'nin Norveç'i ülkenizdeki maçta bütün oyuncuların oynadığı maçta yendiğini biliyorum. Bazı oyuncuların olmaması dezavantaj olmaz. Uzun vadede bir deneyim olarak söyleyemeyiz ama bir iki maç için bu kayıp oyuncuların yerine alınacak oyuncular da iyi performans gösterirdik. Norveç'in kalitesinde düşüş olmaz. Bazı pozisyonlarda yeni oyuncuları var. Bir çok şey otomatik işlemez ama aynı zamanda şunu biliyorum. Bu takımın başında yeniyim ve sadece kendi takımımın sahada yüksek kalitede oynamasını hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

”Son antrenmanda kaleciye karar vereceğiz”

Bir basın mensubunun kalede kime şans vereceksiniz sorusunu yanıtlayan deneyimli teknik direktör, ”Bunun büyük bir mesele olduğunu biliyorum. Sinan Bolat, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ı aldık. 2 genç ve 1 deneyimli kaleciden kadro yaptık. Kaleci için karar verirken bana yardımcı olması için Michael'i aldım. O antrenmanları izledi ve izlenimleri beni paylaştı. Bugün olacak antrenmanda kaleciye karar vereceğiz. Genel sorumluluk teknik direktörde ve bir şeylerin olumsuz olacağı konusunda kaygım yok. Yeni bir başlangıç hepimiz için fırsat. Sahip olduğumu fırsatı kullanmalıyız. Bu konuda tüm izleyiciler yardımcı olabilir. Norveç maçından sonra her şey bitmiş değil hep fırsat olacak” diye konuştu.

"4 maçın ardından Türk futbolunu değerlendireceğiz"

Maçlara gidip oyuncularını her fırsatta izlediğini söyleyen Stefan Kuntz, "Federasyonun buradaki tesisleri çok harika, bu yüzden eski oynadığımız sahaları ziyaret etme fırsatım olmadı. Gördüğüm kadarıyla etrafımdaki insanlar beni çok sıcak şekilde karşılıyor. Bu maça çok iyi hissettiriyor yeniden eve dönmek gibi. Benim için en önemlisi önümüzdeki 4 maç. 4 maçın ardından biraz biz kendimiz oturup Türk futbolu konusunda neler yapabilir diye konuşacağız. Türk futbolunu değerlendirmek konumunda görmüyorum kendimi. 4 maçın ardından tüm kulüplerdeki teknik direktörlerle görüşeceğim neler yapabiliriz diye” dedi. Alman Teknik Adam Stefan Kuntz, son olarak büyük bir baskı hissetmekten memnun olduğunu ifade ederken, Norveç maçı 11'inin netleştiğini ama planlarını kendine sakladığını söyledi.

Burak Yılmaz: "Hocamıza destek olup tanımamız gerekiyor"

Norveç maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp müsabakayı değerlendiren A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, yarınki maçın öneminin farkında olduklarını ifade ederek, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Herhangi bir puan kaybına tahammülümüz yok. Elemelere çok iyi başladık devamında kötü gitti. Hepsini bir kenara bırakıp yarın 3 puana odaklanmış bir milli takım var. Yeni bir hava, ortam ve yeni hocamız var. Bizler de kendisine sizler gibi yardımcı olup bir bütün olmak zorundayız. Tamamen yarına konsantre olmuş, galibiyetten başka düşüncesi olmayan milli takım var. Gereken hazırlıkları yaptık ve maç saatini bekliyoruz. Hem genç hem tecrübeli bir kadro var. Onların çok fazla öğüt ve desteğe ihtiyaçları yok. Futbolda abilik statüsüne çok inanmıyorum. Sahada herkesten fazla kilometre yaptığım için konuşmalar yapıyoruz, bende onlarla konuşuyorum. Herhangi bir ismin maç öncesinde konuşmayı düşündüğünü sanmıyorum” diye konuştu.

"Hocamıza destek olup tanımamız gerekiyor"

Stefan Kuntz ile 3 gündür beraber olduklarını anlatan Yılmaz, "Saha içerisinde bu kadar kısa süre içinde radikal bir değişim olacağını hemen beklememek lazım. Takım içerisinde dokunuşları bırakacaktır. Onun uzun süreli bir anlaşma idealinde geldi. Ona destek olup ona zaman tanımamız gerekiyor. Yarın mutlaka küçük dokunuşlarıyla hem sizlere hem bizlere bir etki yapacaktır. 6 aylık süreci inanın bilmiyorum. Geçmiş ile alakalı muhakkak kötüleri konuştuk. Ama 6 aylık süreçte olan kötü şeyleri konuşmanın iyi olacağını düşünmüyorum. Geçmişi konuşmak itemiyorum. Konuşacak olsak inanın çok şey var. Hep en tepedekiler sorumluluğu alır. Ama burada sadece hoca yüklenilecek şeyler yok. Her hatadan ders çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.

"Norveç maçında baskı olmalı"

Norveç müsabakası özelinde oyuncularda baskı oluşmasının iyi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Takım üzerinde herhangi bir baskı yok ama baskı olmalı. Baskı futbolcuyu ayakta diri formda tutan bir unsur. Arkadaşlarımız rahat, stresten uzak kalmaya çalışıyoruz. İnternetten uzak kalıyoruz. Hocamızda bunu bize sağlıyor. Hocamız baskıyı üzerine almaya çalışıyor. Takımın üzerinde baskı yok ama baskı olmalı ayakta durmak için. Norveç'in eksikliklerine gelince böyle seviyelerdeki maçlarda eksiklik çok fazla hissedilmiyor. Herkes ülkesi için oynuyor ve eksik oyuncuların yerini dolduracak oyuncular var” ifadelerini kullandı.